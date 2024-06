Scicli, sparatoria al villaggio Jungi (video)

Cronaca

Prima una lite tra ragazzi che cercano di bloccare una Lancia Y. Sullo sfondo si sentono dei colpi di arma da fuoco

Sparatoria intorno alle 20,20 al quartiere Jungi. Secondo la prima sommaria ricostruzione, si sarebbe trattata di una spedizione punitiva fra giovani. Non ci sono feriti gravi se non feriti lievi. La sparatoria si è verificata non lontano da un istituto scolastico. Una brutta lite. Tra ragazzi. Alcuni litigano e qualcuno è dentro una Lancia Y, forse viene costretto a salire in auto, si prendono a botte, la persona alla guida della macchina sgomma e fugge via, alcuni restano appesi alle portiere, altri sono dentro l’abitacolo. Sullo sfondo si sentono dei colpi di pistola. Sul posto i carabinieri. La polizia locale sta gestendo la viabilità. I carabinieri stanno interrogando sia i testimoni oculari che altre persone forse coinvolte. Il sindaco Mario Marino dichiara: “Non ho ancora informazioni su quanto accaduto, certo è una situazione non semplice”.

