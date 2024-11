Scicli, Timperanza si dimette dalla carica di assessore

Politica

"Motivi personali e familiari alla base della mia scelta"

Con un post sulla sua pagina Facebook, Valeria Timperanza (nella foto) ha annunciato la scelta di dimettersi dalla carica di assessore. “Dopo una profonda riflessione – ha scritto – ho deciso di rassegnare le dimissioni dalla carica di assessore del Comune di Scicli. Si tratta di una scelta difficile, dettata da motivi familiari che richiedono tutta la mia attenzione e il mio tempo in questo momento così delicato”.

“È stato per me un grande onore ricoprire questo ruolo e poter lavorare per la mia città, affrontando sfide e cercando soluzioni per migliorare il nostro territorio. Ringrazio il Sindaco per la fiducia che ha riposto in me, il direttivo della Lista Libertà Popolare per il sostegno, e i consiglieri comunali per la collaborazione e il dialogo costruttivo. Porterò sempre con me l’arricchimento umano e professionale di questa esperienza, pur nella consapevolezza di non aver avuto il tempo necessario per sviluppare appieno i progetti a cui aspiravo”.