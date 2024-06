Scicli, un 70enne tratto in salvo dai carabinieri dall’incendio divampato in un’abitazione

Cronaca

L'uomo era stato trovato a terra privo di sensi

Nel corso della nottata appena trascorsa un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modica, durante l’espletamento del loro turno di servizio finalizzato al controllo del territorio e al rispetto delle norme del Codice della Strada, a seguito di richiesta di intervento pervenuta alla Centrale Operativa per un incendio divampato all’interno di un’abitazione sita nel comune di Scicli, è tempestivamente intervenuto per trarre in salvo gli occupanti e mettere in sicurezza l’area circostante. Giungi sul posto, i militari hanno acquisito immediata consapevolezza della gravità della situazione, notando le fiamme e una coltre nube di fumo fuoriuscire dall’immobile e, coraggiosamente, si sono adoperati per mettere in salvo l’unica persona all’interno dell’abitazione, un 70enne che è stato trovato riverso a terra e privo di sensi.