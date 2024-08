Scicli, vasto incendio vicino a Punta Pisciotto

Cronaca

Fiamme visibili a parecchi chilometri di distanza

Un vasto incendio in zona Petraro, vicino Punta Pisciotto, si è sviluppato nel pomeriggio di oggi. Le fiamme si sono levate alte, visibili a parecchi chilometri di distanza. Sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di domarle. Sino alle 19,30 gli operatori non erano ancora riusciti a contenere il rogo che ha lambito anche alcune abitazioni della zona.

L’attenzione è stata centrata soprattutto sul canneto che si sviluppa fra Baia Samuele e l’Oasi del Re nel territorio di Modica-Pozzallo. A dare manforte alle squadre dei Vigili del fuoco intervenute con 7 automezzi e 16 uomini, sono giunti anche i volontari di Protezione civile ed una squadra forestale, due villette in via precauzionale invase dal fumo sono state sgomberate, non hanno subito alcun danno e a breve gli abitanti potranno rientrare. Squadre dei vigili del fuoco, della forestale e della protezione civile operano ancora in sito per la bonifica. Gli agenti dei vigili urbani stanno gestendo la viabilità.

