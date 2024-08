Scoglitti, Fare Verde: “A Cammarana solo un percorso pedonale”

Attualità

Il sito compromesso e le proposte degli ambientalisti

Il gruppo Fare Verde Vittoria da parecchi mesi ha prospettato a tutti i soggetti istituzionali interessati che il tratto sulla Sp 102 cha va dal fiume Ippari al museo di Camarina diventi esclusivamente percorso pedonale.

L’intento è quello di promuovere un turismo ecosostenibile e la promozione a riserva naturale della foce del fiume Ippari e della spiaggia di Cammarana e, inoltre, una protezione ambientale del sito archeologico dell’ antica colonia greca.