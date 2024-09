Scoglitti, Iaquez: “Il Postamat sarà sostituito”

Attualità

La consigliera comunale ha ottenuto in proposito rassicurazioni ufficiali da Poste Italiane

La consigliera comunale Agata Iaquez, del Movimento Punto a Capo, interviene sull’annoso problema relativo al Postamat di Scoglitti. Proprio in questi giorni Poste Italiane ha risposto a una pec inoltrata dalla consigliera la quale chiedeva lumi e interventi. L’azienda ha risposto che è in previsione la prossima sostituzione dello sportello elettronico presente nella borgata marinara.

“Abbiamo usato – spiega la consigliera – i mezzi istituzionali per chiedere all’azienda – che offre un essenziale servizio pubblico – un intervento volto ad alleviare i disagi dei residenti e dei villeggianti che hanno vissuto un’estate di passione a causa dei tempi estremamente lunghi per prelievi di denaro e altre operazioni”.