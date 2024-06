Scoglitti, Pelligra (Fi): “Accesso in spiaggia ridotto ai minimi termini. Così non va”

Attualità

I problemi segnalati dai bagnanti e denunciati dal consigliere soprattutto nel tratto compreso tra la zona della Scogliera e Costa Fenicia

“L’estate è già cominciata, di fatto, almeno per quanto riguarda le temperature, ma l’amministrazione Aiello non se n’è accorta. Ed è per questo motivo che, manco a dirlo, ci troviamo alle prese con grossissime difficoltà. Come sempre, rincorriamo le emergenze. Come sempre, programmazione zero”. Lo sottolinea il consigliere comunale di Forza Italia a Vittoria, Biagio Pelligra, con riferimento alle segnalazioni ricevute dai bagnanti a Scoglitti, soprattutto per ciò che attiene il tratto compreso tra la zona della Scogliera e Costa Fenicia.