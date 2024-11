Scoglitti, tunisino denunciato per l’illecita detenzione di oggetti atti a offendere

Cronaca

Nell'auto trovato un bastone in legno della lunghezza di cinquanta centimetri

Prosegue ininterrottamente l’attività di contrasto ai reati dei carabinieri del comando provinciale di Ragusa, con particolare riguardo alle violazioni in materia di armi.In particolare, nella notte del 13 novembre scorso, i carabinieri della Stazione di Scoglitti, durante un servizio di verifica alla circolazione stradale, hanno proceduto al controllo di un’autovettura condotta da un cittadino tunisino trentenne. Durante l’attività di polizia, i militari hanno dapprima controllato la regolarità dei documenti di guida e del veicolo e, successivamente, insospettiti dal comportamento del conducente, hanno approfondito gli accertamenti all’interno dell’abitacolo appurando che l’uomo aveva occultato, dietro al sedile lato guida, un bastone in legno dalla lunghezza di 50 cm, tipo mazza da “baseball”, la cui detenzione è risultata essere senza giustificato motivo.Terminate le operazioni sul posto, i carabinieri hanno dapprima sottoposto a sequestro il bastone in legno e, dopo aver identificato compiutamente il tunisino, lo hanno deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il reato di illecita detenzione di oggetti atti ad offendere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA