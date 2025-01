Strage di San Basilio a Vittoria, gli ultrà della squadra biancorossa intonano cori in ricordo di Salvatore Ottone

Attualità

Oggi pomeriggio al momento celebrativo anche la formazione che milita nel campionato di Eccellenza

Il Comune di Vittoria ha organizzato oggi pomeriggio una manifestazione per ricordare Salvatore Ottone e Rosario Salerno, vittime di mafia. I due giovani, infatti, vennero barbaramente uccisi nel corso della tristemente famosa ”strage di San Basilio” del 1999. Cinque le persone che persero la vita, tra cui proprio Salvatore Ottone e Rosario Salerno che si trovavano in quel bar occasionalmente. 26 anni dopo quel terribile episodio, dunque, la città di Vittoria si stringe ancora una volta nel ricordo del tragico evento.