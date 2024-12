The Voice Kids continua a parlare vittoriese, a spaccare lo schermo la giovanissima Benedetta Muneglia

Società

Dopo Flaminia Occhipinti, un'altra ragazzina tiene alto il nome della città nel programma iconico di Rai 1

La città di Vittoria continua a spaccare lo schermo. A The Voice Kids è un trionfo per le allieve di Gabriella Artimagnella dell’associazione Enarmonici. E così mentre venerdì scorso era toccato a Flaminia Occhipinti, scelta da Arisa, mettersi in mostra, questa sera, nel programma condotto da Antonella Clerici, in evidenza Benedetta Muneglia, 13 anni, che è stata scelta da Clementino dopo avere eseguito un classico di Fabrizio De Andrè, Don Raffaè, nelle versione rivista proprio del rapper Clementino. Un altro bell’exploit per una giovane cantante vittoriese che ha dimostrato sino in fondo le proprie qualità.

