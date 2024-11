Tratto autostradale Modica-Scicli, la consigliera comunale Buscema: “Stiamo facendo predisporre una interrogazione alla Camera dei deputati”

Attualità

"Occorre fare chiarezza sul perché le somme sono andate perdute e sul come fare per recuperarne altre"

“Ho proposto alla presidente del consiglio comunale di Scicli di indire una nuova seduta aperta del civico consesso, a distanza di un anno e con gli stessi soggetti istituzionali presenti allora, per farci raccontare, rendendo quindi edotta la cittadinanza, come stanno realmente le cose in relazione al tratto autostradale che da Modica dovrebbe raggiungere la nostra città”. E’ quanto rileva la consigliera comunale Marianna Buscema (nella foto) che, al pari di tutti gli altri concittadini, esprime la propria delusione per quanto sta emergendo in queste ore, anche dopo la conferma ricevuta in aula dallo stesso sindaco che ha evidenziato come non ci siano risorse disponibili e che si farà il possibile per recuperarle.