Verso il voto anche in provincia di Ragusa, domani l’on. Boschi a Scicli e a Vittoria

Politica

L'appuntamento in programma nel primo pomeriggio con la deputata nazionale di Italia Viva

La deputata nazionale di Italia Viva, Maria Elena Boschi, sarà domani in provincia di Ragusa dove continuerà il proprio tour elettorale attualmente di stanza in Sicilia. In particolare, l’on. Boschi farà tappa a Scicli alle 14,30, in piazza Busacca, dove incontrerà simpatizzanti e amici. Quindi, alle 16, si recherà a Scoglitti, in piazza e, anche in questo caso, animerà un confronto con i simpatizzanti e gli iscritti in vista dell’ultima settimana della campagna elettorale per le Europee. “Una presenza forte sul territorio per quanto riguarda il nostro partito – sottolinea la coordinatrice provinciale dei renziani, Marianna Buscema – che ci fa credere ulteriormente in questo progetto degli Stati uniti d’Europa su cui Italia Viva sta puntando. L’auspicio, naturalmente, è che i cittadini possano fare sempre più affidamento su questa prospettiva non per contarsi ma per contare in Europa. Ecco perché è quanto mai importante concedere adeguata fiducia ai progetti politici di candidati che andranno a sedere al Parlamento europeo con le idee chiare su che cosa effettivamente manca nel nostro continente” (nella foto da sinistra la consigliera comunale di Vittoria, Sara Siggia, Buscema e l’on. Boschi).

