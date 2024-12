Vertenza Versalis, Firrincieli polemizza con FdI

Attualità

Il consigliere interviene dopo che i parlamentari meloniani hanno cantato vittoria per la ventilata risoluzione del caso: "Ma di cosa parlano?"

“Ho letto, in queste ultime ore, le prese di posizione dei parlamentari locali di Fratelli d’Italia sulla vertenza Versalis. Secondo loro sarebbe tutto a posto e, in particolare, non ci sarà alcun taglio dei livelli occupazionali. Se si riferiscono ai soli dipendenti del diretto è chiaro che l’Eni non avrà problemi a ricollocare in tutta Italia o all’estero le proprie risorse, oppure ad accompagnarle con uno scivolo alla pensione. Ma l’obiettivo che ci prefissiamo, che richiede il territorio è la piena operatività del sito durante il processo di riconversione. Una domanda, però, vorrei farla quando si parla della riconversione del sito di Ragusa. Ma quali sono le risorse per riconvertire? In che modo si interverrà? E in quali tempi? E, nel frattempo, i camionisti che operavano con le commesse della Versalis come pagheranno i leasing dei loro tir? E i dipendenti dell’indotto come assolveranno ai mutui che hanno contratto?”. Sono gli interrogativi sollevati dal consigliere comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, in risposta alle riflessioni da parte dei senatori Salvo Sallemi e Salvo Pogliese.