Vertenza Versalis, scende in campo il Consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi

"Necessaria una massiccia mobilitazione per fare in modo che lo stabilimento sia riconvertito e non chiuso"

Il consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi, nel corso dell’ultima seduta, ha espresso grande preoccupazione per l’annunciata chiusura dell’impianto Eni Versalis di Ragusa e solidarietà ai lavori dello stabilimento e dell’indotto. Il consesso ha approvato all’unanimità una mozione che sarà trasmessa oltre all’azienda, anche al ministero delle Imprese, alla Regione Sicilia, al Libero consorzio di Ragusa e alla Prefettura. Nel contempo, il Consiglio comunale ha deciso di coinvolgere tutti i civici consessi della provincia affinché si faccia un’azione congiunta e alquanto partecipata per evitare la chiusura dello stabilimento.