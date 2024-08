Vittoria, aggredita la dottoressa della guardia medica

Cronaca

L'episodio denunciato da Assoutenti ha pure comportato la sospensione del servizio per numerose ore

Assoutenti esprime profonda preoccupazione e indignazione per l’ennesimo episodio di aggressione ai danni del personale medico, verificatosi presso il presidio di guardia medica di Vittoria durante il turno notturno del 30 luglio 2024. “Fortunatamente, in questa occasione, si è trattato “solo” di un’aggressione verbale – sottolinea Assoutenti – ma non possiamo ignorare che episodi simili, e talvolta ben più gravi con lesioni fisiche, sono purtroppo diventati una triste consuetudine. Questo ultimo evento è emblematico dell’urgente necessità di prendere misure concrete per garantire la sicurezza del personale sanitario e dell’utenza stessa. Durante l’episodio, la dottoressa di guardia è stata vittima di gravi minacce aggravate, che l’hanno costretta, in preda a un profondo stato di stress e paura, a sospendere il servizio e a recarsi d’urgenza in pronto soccorso nonché, il giorno seguente, presso il commissariato di polizia di Vittoria a sporgere denuncia. Tale circostanza ha avuto gravissime ripercussioni anche per l’utenza del presidio, che è rimasto chiuso sin dalle prime ore del 31 luglio 2024, privando la comunità di un servizio essenziale”.