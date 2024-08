Vittoria, ancora un incidente mortale: muore Kevin Nicosia (video)

Cronaca

Il 18enne si trovava a bordo della sua moto che si è scontrata con un'auto. Per lui niente da fare

E’ una mattanza continua sulle strade della provincia di Ragusa. Un altro incidente mortale, l’ennesimo di questa disgraziata estate, si è verificato nella tarda serata di martedì tra Acate e Vittoria. A perdere la vita il vittoriese Kevin Nicosia (nella foto), 18 anni, che si trovava in sella a una moto. L’incidente all’altezza dell’intersezione con la circonvallazione di Vittoria. Nicosia si trovava in sella a una moto Honda quando, per cause da accertare, si è scontrato con una Lancia Y condotta da una donna.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale. La lunga scia di sangue sulle strade dell’area iblea non accenna ad arrestarsi. Quante persone dovranno ancora morire prima che si intervenga in maniera seria sulle coscienze e sulla qualità delle arterie stradali locali? (foto sotto Franco Assenza).

