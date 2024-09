Vittoria, beccati mentre sono impegnati nel furto in un’abitazione: una coppia finisce ai domiciliari

Cronaca

La donna fungeva da palo, l'uomo è stato preso mentre cercava di fuggire da una finestra

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti dalla Questura di Ragusa, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riguardo ai delitti di natura predatoria tra i quali i furti in abitazione, gli agenti del commissariato di Vittoria hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di anni 24 e una donna di anni 21 perché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del delitto di furto in abitazione.

Più in dettaglio, su segnalazione della sala operativa, gli agenti della Squadra Volante del commissariato, si sono recati presso un’abitazione, ubicata a Vittoria in zona centrale, dove erano stati segnalati rumori sospetti all’interno. Giunti sul posto i poliziotti hanno accertato la “strana” presenza di una donna, posizionata dinanzi alla predetta abitazione, la quale alla vista degli operatori della polizia di Stato, con fare sospetto, bussava alla porta dell’immobile per avvisare il complice della presenza della polizia di Stato.