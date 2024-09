Vittoria Comics & Games, è tutto pronto per cominciare

Società

Domani alle 10 il taglio inaugurale del nastro della seconda edizione. Numerose le novità in programma

Sarà inaugurata domani, venerdì 6 settembre, alle 10, la seconda edizione del Vittoria Comics & Games, la fiera del fumetto e dei videogiochi in programma sino a domenica, promossa ed organizzata da Vittoria Mercati con la collaborazione dell’associazione BeVibes ed ospitata all’interno del Polo Fieristico Nuova Emaia Città. La manifestazione, dopo il grande successo della passata edizione, si arricchirà quest’anno di molte novità, attività coinvolgenti ed ospiti illustri, tra cui famosi autori di fumetti, artisti e influencer pronti a condividere la loro passione ed incontrare i propri fan. La tre giorni sarà visitabile in orario continuato dalle 10 alle 21 e offrirà l’opportunità di vivere un weekend epico di fumetti, gaming e tanto divertimento.

Ospiti del Vittoria Comics & Games

Tra le special guest di questa edizione ricordiamo: Marko Noctis (Marco Langellotti), simpatico ragno di quartiere, stuntman professionista, atleta e istruttore di Parkour e arti marziali. È sarà per Vittoria Comics lo Spiderman del team “Impersonators Marvel Actors Tribute”. Alex Polidori, 24 anni di carriera nel doppiaggio e voce ufficiale di Tom Holland. Ci sarà anche l’attore Danilo Bertazzi, uno dei personaggi più amati della Melevisione, e poi Gabriele Patriarca, il celebre doppiatore di Adamo in Hazbin Hotel, e Renato Novara, doppiatore e musicista italiano nonché speaker del canale televisivo Super!

E poi ancora Gianni Augurale, appassionato collezionista di retro-gaming, con oltre 30 anni di esperienza nel mondo dei videogiochi vintage, Alle Tattoo, uno dei tatuatori più importanti d’Italia, l’illustratore Roberto Di Salvo che ha recentemente collaborato con Lorcana per la creazione di un set di carte da gioco illustrate a tema Disney, ed il famoso attore/doppiatore Mirko Cannella.

Infine, tra i personaggi da incontrare segnaliamo Diaboliko Cosplay, un cosplayer eccezionale che ha girato il mondo, il fotografo/cosplayer Alex Nova, abile nel fondere la realtà con la finzione e Marty Emerald i cui abiti, grazie agli studi sartoriali e alle tecniche di stampa, sono incredibilmente dettagliati.

Come arrivare

L’Amministrazione comunale di Vittoria, in occasione della seconda edizione del Vittoria Comics & Games ha deciso di attivare un servizio di bus-navetta gratuito per facilitare l’afflusso dei visitatori.Il servizio di bus-navetta partirà dal Mercato Ortofrutticolo e sarà disponibile nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 21:00. Questa iniziativa è stata pensata per offrire un comodo parcheggio nell’ampio spiazzale del Mercato Ortofrutticolo e contribuire a decongestionare il traffico urbano, considerata la grande affluenza di pubblico prevista per l’occasione.

Come partecipare

Il programma, i biglietti e gli abbonamenti sono disponibili online sul sito www.vittoriacomics.it

Ci sarà la possibilità di acquistare diverse tipologie di biglietti:

– giornaliero € 12,00

– per 2 giorni € 22,00

– per 3 giorni € 30,00

Infine, per la prevendita è possibile recarsi in uno dei seguenti posti autorizzati:

Bobble Bobble, corso Umberto I n.32- Modica

Bar Palazzo, via Bixio n.44 – Vittoria

Salamone Giuseppe, cell. +39 320.1969500 (ipippoproduction@hotmail.it)

Tabaccheria di Ponente, viale della Repubblica n.28/D – Donnalucata

Tira a campà, via Cavour n.306 – Vittoria

Color Hub srls, via G. Matteotti n.204 – Vittoria

Cascone Emanuele, Strada per Scoglitti n.21/A – Vittoria

Toys di Cuppoletta Seria srls, via Cechov n.34 a Comiso e via Cav. di Vittorio Veneto n.46 a Vittoria

Melfi Giovanni, cell. + 39 338.4852605 (giovanni.melfi.92@gmail.com)

Claudia Rana, C. da P. Arfò snc – Portopalo di CP

Associazione culturale Second Life, via dei Peloritani n.23 – Ragusa

In.Tra. di Cacciaguerra D. e A., via Cavour n.100 – Vittoria

Isekai World srls, via Demostene n.30 – Ragusa

Rivendita tabacchi N.62, viale delle Americhe n. 250 – Ragusa

Panificio “Gli antichi sapori”, via Roma n. 361 – Vittoria

Libreria Flaccavento, via Mario Rapisardi n.99 – Ragusa

Franzo & C. srl, via Rosolini n.12 – Siracusa

P.S. Elettronica di Pullara Salvatore, cell. +39 338.7177977

Toys in nei seguenti punti vendita: via Zama n. 110 a Ragusa; SS115 Var.1/17 Plaza Shopping a Modica; Via Manzoni n.15 ad Avola; Piazza Italia n. 30 a Scicli.

