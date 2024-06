Vittoria, Confcoperative a confronto con il sindaco

Attualità

Sul tappeto le problematiche legate al mondo della cooperazione

Continuano i momenti di confronto istituzionale che il presidente territoriale Confcooperative Ragusa, Luca Campisi, sta tenendo con i sindaci dell’area iblea per una presa di coscienza delle varie problematiche che riguardano da vicino le imprese e, in particolare, il mondo della cooperazione. Campisi, accompagnato dal responsabile d’area Emanuele Lo Presti, questa volta ha avuto modo di interloquire con il primo cittadino di Vittoria, Francesco Aiello, che ha apprezzato la visita e il tenore della stessa e che si è detto disponibile, pur dovendo fare i conti con le ristrettezze economiche con cui da anni il Comune è costretto a confrontarsi, a trovare le occasioni di collaborazione per far sì che al mondo della cooperazione possano arrivare le dovute risposte sotto tutti i punti di vista, anche sul versante economico (nella foto da sinistra Lo Presti, Aiello e Campisi).