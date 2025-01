Vittoria, di male in peggio. Arrivano anche i vandali a devastare la casa di Babbo Natale (video)

Cronaca

Un altro episodio destinato a fare discutere

Vittoria, di male in peggio. I vandali non risparmiano neppure lo spazio che era stato allestito in piazza per scattare delle foto con Babbo Natale. Le suppellettili sono state disseminate ovunque con il chiaro intento di danneggiare il sito. Qualcuno, tra i commenti social, sostiene che gli autori della bravata siano stati alcuni ragazzi e che il proditorio gesto si sia consumato dinanzi agli occhi dei genitori. Resta la gravità del fatto che si inserisce in un quadro complessivo più complicato che, negli ultimi giorni, è stato caratterizzato da una serie di furti con spaccata in varie zone della città ai danni di altrettanti esercizi commerciali.

