Vittoria e il centro sportivo polivalente all’interno dell’Emaia, sopralluogo dell’assessore Nicastro

"I lavori stanno procedendo in maniera spedita"

Sopralluogo dell’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro (nella foto durante il sopralluogo), all’interno del cantiere dove si sta realizzando il centro sportivo polivalente Emaia. Le attività di costruzione stanno proseguendo a ritmo sostenuto e l’assessorato, come sempre, monitora l’andamento delle opere, ancor più perché si tratta di importanti interventi finanziati con i fondi del Pnrr, in questo caso con uno stanziamento che si aggira intorno ai due milioni di euro.