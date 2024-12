Vittoria e le sbarre dei passaggi a livello abbassati che paralizzano il traffico

Attualità

Un disagio pesante per la città che viene segnalato da più parti

Non si riesce a risolvere in città la piaga delle sbarre dei passaggi a livello abbassati. Oggi quasi un’ora di attesa. Dalle 13,10 a poco oltre le 14. “Un’ora ogni giorno di mattina e al tramonto – sottolineano alcuni automobilisti – la città di Vittoria si paralizza. Il traffico veicolare accusa forti disagi senza considerare l’arrivo di mezzi di soccorso pubblico. Ma perché non si riesce a trovare una soluzione?”. L’interrogativo, per il momento, è senza risposta (foto Franco Assenza).

