Vittoria, fiamme nella notte in una casa abbandonata di via Marsala

Cronaca

L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco

Incendio nella notte in una casa di via Marsala a Vittoria. L’episodio si è verificato nel quartiere San Giovanni, in centro storico. Le fiamme si sono sviluppate in una vecchia casupola, ormai con il tetto sfondato. Nella casupola risultavano ammassate delle masserizie oltre che dei rifiuti, tanto da diventare ricettacolo di topi e insetti. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno utilizzato le scale per spegnere le fiamme dall’alto visto che, tra l’altro, le porte dell’abitazione erano state murate.

