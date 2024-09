Vittoria, funerali di Kevin Nicosia: proclamato il lutto cittadino

Attualità

La decisione presa dalla Giunta municipale che esprime cordoglio per un'altra giovane vita spezzata

L’Amministrazione comunale di Vittoria ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, 5 settembre, giorno in cui si svolgeranno i funerali di Kevin Nicosia (nella foto), 18 anni. Il giovane, lo ricordiamo, è rimasto vittima di un incidente stradale nei giorni scorsi sulla provinciale Vittoria-Acate. Il sindaco Francesco Aiello, a nome di tutta la Giunta, esprime cordoglio per un’altra giovane vita spezzata.

