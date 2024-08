Vittoria, gli rubano in casa e con il pennarello gli scrivono “Scusi”

Attualità

La vicenda denunciata dall'ex sindaco Lucifora che ha raccontato l'accaduto

Furto in una casa del Vittoriese. E fin qui nulla di straordinario. Purtroppo, quasi quotidianamente ne accadono in serie. Quello che, però, evidenzia l’ex sindaco di Vittoria, Giovanni Lucifora, ha del singolare: “Sono entrati da una finestra del bagno dal retro della casa – dice – dopo avere rotto il vetro e sfasciata la persiana. Hanno rovistato tutti i cassetti e buttato per terra il loro contenuto. Da un esame sommario mancano una macchina da caffè espresso, un tosaerba, un tagliasiepe, un piccolo televisore, complessivamente danni per circa 800 euro. Sul muro della cucina la scritta con un pennarello: “Scusi”. Un garbato Arsenio Lupin o novelli Bonnie e Clyde in salsa vittoriese?”. Una vicenda di certo destinata a fare discutere. Sui social, infatti, i commenti non si contano.

