Vittoria, i funerali del consigliere comunale Cannizzo si terranno nella basilica di San Giovanni

attualità

Il corteo partirà domani a piedi da piazza del Popolo. Le esequie funebri fissate alle 16,30

I funerali di Giuseppe Cannizzo, il consigliere comunale deceduto nei giorni scorsi per le conseguenze riportate a causa della caduta da un albero, si terranno domani, martedì 30 aprile, nella basilica di San Giovanni. Le esequie funebri a partire dalle 16,30. Il corteo muoverà in auto dall’abitazione di via Alessandria 131/A alle 15,45 e proseguirà a piedi da piazza del Popolo. Proclamato il lutto cittadino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA