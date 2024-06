Vittoria, il consigliere Pelligra: “Un errore riaprire al traffico Largo Cavour”

Attualità

"Se anche la dirigente scolastica si lamenta, un motivo ci sarà"

“Quello che sta accadendo in questi giorni a largo Cavour, lo avevamo anticipato, ahimè, già nello scorso mese di marzo quando avevamo parlato di un’amministrazione del disfare piuttosto che del fare. Purtroppo, nulla di nuovo per noi, e le lamentele della dirigente scolastica nei confronti dell’amministrazione comunale sono soltanto le reazioni a un modo d’agire che poteva andare bene quarant’anni fa e che, adesso, invece, risulta assolutamente anacronistico”.