Vittoria, il sopralluogo del consigliere Scuderi: “Ufficio cimiteriale, i problemi restano”

Attualità

"C'è chi apre la porta, ma le pratiche continuano ad ammassarsi. Ancora una solenne fanfaluca comunicata dall'assessore Campailla"

“Ho effettuato, in queste ultime ore, un sopralluogo sul posto per verificare se, come affermato dall’assessore al ramo, Cesare Campailla, l’ufficio cimiteriale abbia effettivamente ricominciato a funzionare, garantendo gli adeguati servizi a chi ne fa richiesta, a partire da martedì scorso. Purtroppo, se la porta dell’ufficio era in effetti aperta, lo stesso non si può dire della funzionalità che occorre assicurare. Quindi, come al solito, ci è stata propinata una solenne fanfaluca”. Lo afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, che torna a segnalare l’incapacità dell’amministrazione comunale di risolvere un problema serio per la collettività.