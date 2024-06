Vittoria, il “Viagghiu a San Giuvanni” e l’impegno per la pace del vescovo La Placa

Attualità

La solenne celebrazione eucaristica dell'alba preceduta da una veglia di preghiera animata dall'Azione cattolica diocesana

Nella notte del 𝑉𝑖𝑎𝑔𝑔ℎ𝑖𝑢 𝑎 𝑆𝑎𝑛 𝐺𝑖𝑢𝑣𝑎𝑛𝑛𝑖, l’antica devozione del pellegrinaggio a piedi verso la Basilica di San Giovanni a Vittoria, si invoca la pace. La solenne celebrazione eucaristica dell’alba è infatti preceduta da “Accendiamo la Pace”, una veglia di preghiera, guidata dal vescovo mons. Giuseppe La Placa e animata dall’Azione Cattolica diocesana.

“Fratelli e sorelle – ha esordito il vescovo – siamo raccolti per pregare per tutti i cristiani e per tutti i fratelli e le sorelle la cui vita è segnata in questi tempi dal terrore della guerra, da tanta sofferenza e morte. Con quanti vogliono che tacciano le armi invochiamo l’infinita misericordia del Padre, domandando al Signore che cessi subito ogni violenza ed inizi un tempo nuovo, di pace e di resurrezione. Grida o Battista, ancora in mezzo a noi, come un tempo nel deserto. Grida ancora tra noi a voce più alta: noi grideremo, se tu griderai”.