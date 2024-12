Vittoria, in arrivo una trentina di Daspo dopo la maxirissa tra i tifosi locali e quelli del Milazzo

Cronaca

Il riferimento è a quanto accaduto nella gara del 24 novembre scorso

Ancora strascichi per i disordini di domenica 24 novembre accaduti a Vittoria prima della gara del campionato di Eccellenza tra la formazione locale e la capolista Milazzo. Sono previsti almeno 30 Daspo che colpiranno i tifosi del Milazzo e del Vittoria coinvolti negli scontri. La polizia è ancora al lavoro per identificare, anche grazie alle immagini delle telecamere e alle riprese di qualche telefono cellulare, le persone coinvolte nella maxirissa culminata nel ferimento di un poliziotto. I disordini si sono svolti fuori dallo stadio prima dell’inizio della partita. La gara, per la cronaca, si è conclusa con un pareggio. Molti tifosi saranno denunciati a piede libero per i reati di rissa, violenza a pubblico ufficiale e turbamento dell’ordine pubblico. Accanto all’iter penale sarà attivato anche quello amministrativo che dovrebbe portare, appunto, all’emissione dei Daspo.

