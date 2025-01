Vittoria, in aumento le nuove povertà. Il consigliere Scuderi: “E’ necessario crearlo anche su questo fenomeno il comitato di crisi”

Attualità

Le preoccupazioni espresse sulle difficoltà fatte registrare da un numero sempre crescente di nuclei familiari

“Non bisogna essere chissà quali esperti per comprendere che le situazioni di disagio, nella nostra città, continuano a crescere. Giorno dopo giorno. I problemi di un’economia condizionata da molteplici fattori, le ripercussioni del post pandemia e la mancanza di una visione chiara per il futuro di Vittoria si riflettono, purtroppo, sulle condizioni di numerosi nuclei familiari che non solo non riescono ad arrivare alla fine del mese, ma continuano a indebitarsi sempre di più, generando una pericolosa spirale che può creare squilibri molto pericolosi. E Vittoria, da questo punto di vista, forse ha generato, da sempre, situazioni più problematiche rispetto ai centri vicini”. E’ il senso della denuncia che arriva dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi (nella foto), sinceramente preoccupato per la recrudescenza del fenomeno legato alle nuove povertà.