Vittoria, la commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti in visita al centro di contrada Perciata

La delegazione incontrerà il prefetto di Ragusa e il commissario straordinario del Libero consorzio

Domani, martedì 24 settembre, nel pomeriggio, una delegazione della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari presieduta dal deputato Jacopo Morrone, in missione in Sicilia, farà tappa a Vittoria in contrada Perciata dove è ubicato il sito per il recupero, la gestione, il riciclaggio e il corretto smaltimento dei rifiuti vegetali provenienti dalle coltivazioni agricole.