Vittoria, la nomina di Incudine a direttore artistico del teatro comunale: il plauso di Confcommercio

Il presidente Lenzo: "Occasione di crescita anche economica oltre che culturale per la città"

Il presidente sezionale Confcommercio Vittoria Gregorio Lenzo si congratula con l’artista siciliano Mario Incudine per l’incarico ricevuto dal Comune in ordine alla direzione artistica del Teatro Vittoria Colonna. “E’ un riconoscimento al suo talento e alla sua capacità di raccontare e valorizzare la cultura siciliana in forme innovative e coinvolgenti – afferma Lenzo – unendo elementi di tradizione culturale e modernità. Sotto la sua guida, il teatro è chiamato a diventare un punto di riferimento non solo per la città, ma per l’intera provincia, per l’intera regione, attraendo un pubblico diversificato e favorendone la crescita economica e culturale. Siamo certi che la sua direzione artistica offrirà occasioni di collaborazione con realtà culturali, associazioni e artisti locali, nazionali e internazionali, assecondando lo sviluppo di progetti che coinvolgano tutta la comunità, rafforzando l’identità del nostro territorio” (nella foto Lenzo e Incudine).