Vittoria, l’assessorato ai Lavori pubblici accelera l’iter per la realizzazione di importanti opere sul territorio cittadino

Attualità

L'assessore Nicastro chiarisce qual è il tenore degli interventi

L’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria sta accelerando le procedure per la realizzazione di importanti opere pubbliche destinate a rendere ancora più apprezzabile il novero degli interventi finora eseguiti. Attraverso le procedure della costruzione in deroga che, dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale, consentirà di accelerare l’iter previsto anche per fare in modo che i finanziamenti ottenuti attraverso il Pnrr possano andare in porto nei tempi previsti, sarà possibile attuare delle realizzazioni particolarmente attese.