Vittoria, l’assessore Nicastro: “Videosorveglianza in città già attiva”

La risposta alle critiche delle opposizioni: "Siamo stati tra i primi Comuni nella nostra isola a dare attuazione ai finanziamenti previsti"

“Che peccato, il consigliere comunale Nello Dieli ha perso un’occasione per evitare di dire una corbelleria. Mi si contesta la mancata attivazione del sistema di videosorveglianza finanziato con fondi ad hoc. Ma forse il consigliere si è perso qualche passaggio perché, come è mio costume, anche per una questione di trasparenza nei confronti della città, ho periodicamente informato la comunità sull’andamento dei lavori e sul fatto che il sistema, come tutti sanno, è già pienamente operativo”.