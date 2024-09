Vittoria, l’Ebt Ragusa ha sostenuto il Tedx

Attualità

Il presidente Lenzo: "Il lavoro di squadra di questo gruppo di giovani contribuisce a fare crescere culturalmente la nostra città"

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa ha sostenuto la terza edizione del TedxVittoria, intitolata True Colors – Siamo chi siamo, che si è tenuta sabato pomeriggio al teatro comunale “Vittoria Colonna”. L’evento ha esplorato il tema dell’identità personale e delle diverse prospettive, presentando una serie di conferenze su storie di ispirazione, scoperte, tecnologie e intelligenza artificiale e offrendo allo stesso tempo opportunità di networking e workshop per la crescita personale e professionale.