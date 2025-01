Vittoria, l’ultimo saluto ad Alessia Incardona

Attualità

La 27enne è morta a causa di un malore. Oggi i funerali. Padre Cannata: "Andiamo avanti pensando di realizzare le cose che le avrebbero fatto piacere"

La città di Vittoria ha dato oggi l’ultimo saluto ad Alessia Incardona, la giovane di 27 anni morta ieri a causa di un malore che non le ha lasciato scampo.

La ragazza era nota in città in quanto lavorava come banconista in un bar. Chi la conosceva bene afferma che la stessa, da qualche giorno, lamentava una certa stanchezza e gambe gonfie. Nulla però di così grave da allarmarla. Il corteo funebre ha preso il via dall’abitazione della giovane dove in tantissimi, amici e parenti, le hanno tributato un applauso colmo di commozione. In tanti indossavano una maglietta con una sua foto stampata. I funerali nella chiesa di San Domenico Savio. A celebrarli don Salvatore Cannata, vicario foraneo di Vittoria.