Vittoria, perde una parte del carico di prodotti ortofrutticoli davanti al mercato. Traffico in tilt

Attualità

Si stanno visionando le telecamere per individuare i presunti responsabili del sinistro

Perdita del carico di prodotti ortofrutticoli davanti al mercato. Traffico in tilt e deviato in strade alternative. Si attende l’intervento della polizia municipale e di una ditta specializzata. Intanto si stanno sequestrando le immagini delle telecamere delle ditte presenti nelle vicinanze per identificare il pirata della strada e aprire la pratica del risarcimento danni (foto Franco Assenza).

