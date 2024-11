Vittoria, pianista e compositore si veste da spiderman per fare visita ai bambini ricoverati in Pediatria

Società

Grande iniziativa di solidarietà che è risultata molto apprezzata da tutti i degenti

In occasione della Giornata Mondiale dei Bambini, il pianista e compositore vittoriese Danilo Ferro ha iniziato un tour tra i reparti di Pediatria dei diversi ospedali siciliani. Ferro ha, per l’occasione, composto un brano musicale intitolato Supereroi, dedicato proprio ai bambini, e proprio lo scorso 20 novembre ha pubblicato il video clip per celebrare questa importante giornata.

La prima tappa, domenica scorsa nell’Uoc di Pediatria di Vittoria. Domenica 1 dicembre, invece, appuntamento al reparto Pediatria di Enna. Nel corso delle varie tappe, Ferro eseguirà il brano dal vivo indossando il costume di Spiderman, per portare ai bambini un momento di leggerezza e fantasia. Al termine della performance, si fermerà per scattare foto con i bambini e regalare loro delle caramelle, in un gesto di dolcezza e vicinanza.

