Cronaca

Trasportati in ospedale, ma nessuna grave conseguenza

Quattro persone ferite in un incidente non grave verificatosi alla periferia di Vittoria. Nello scontro tra due vetture, feriti tre uomini e una donna, tutti adulti, soccorsi e trasportati in ospedale al Guzzardi. Nessuna grave conseguenza. A eseguire i rilievi la polizia municipale (foto Franco Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA