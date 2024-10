Vittoria, rissa aggravata: denunciati in cinque

Cronaca

L'episodio è accaduto il 25 ottobre scorso e ha visto per protagonisti un vittoriese, un comisano, due tunisini e un egiziano. Utilizzati dei coltelli. Ci sono stati anche feriti

Prosegue ininterrottamente l’attività di contrasto ai reati in generale dei carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa, con particolare riguardo ai delitti contro l’incolumità individuale.In particolare, nel pomeriggio del 25 ottobre scorso, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittoria sono intervenuti a Vittoria, in via Cavour, per una segnalazione di rissa con uso di armi da taglio tra 5 ragazzi. I militari, giunti sul posto, non trovavano alcuno, pertanto hanno immediatamente dato impulso ad attività d’indagine d’iniziativa, anche mediante la visione dei filmati di videosorveglianza insistenti sull’area di interesse, riuscendo ad acquisire le effigi fotografiche dei giovani coinvolti nella rissa, del loro abbigliamento e riscontrando effettivamente l’uso delle armi da taglio.