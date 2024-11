Vittoria, scuola per l’infanzia in piazza Berlinguer: consegnati i lavori all’impresa aggiudicataria

Attualità

L'assessore Nicastro: "Un altro passo in avanti grazie al coordinamento del sindaco Aiello per la nostra città"

“Proprio nello stesso periodo dell’anno scorso avevamo preannunciato la messa a segno di un altro colpo sul fronte dell’edilizia scolastica da parte dell’amministrazione a guida Francesco Aiello. Avevamo anticipato la realizzazione di una scuola per l’infanzia in piazza Berlinguer, puntando sulla promozione per lo sviluppo fisico e psichico in relazione ai bambini sino ai 5 anni di età. E’ la finalità dell’obiettivo ora raggiunto dopo avere intercettato i fondi a valere sul Pnrr. Dopo l’aggiudicazione dell’appalto, quindi, un’altra buona notizia, cioè la consegna dei lavori”.

Lo annuncia l’assessore comunale ai Lavori pubblici di Vittoria, Giuseppe Nicastro (nella foto), parlando di un progetto dell’ammontare complessivo di 5,3 milioni di euro per dare vita a una struttura con 8 sezioni che potrà ospitare intorno a 200 bambini.