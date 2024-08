Vittoria, sequestrata area di 2400 mq adibita a deposito d’auto

Cronaca

Operazione congiunta di polizia municipale e polizia di Stato

Nel corso di una operazione di polizia coordinata dal comandante della polizia locale Giampaolo Monaca, a cui ha preso parte anche personale del locale commissariato di Ps, è stata sequestrata un’area abusiva di circa 2.400 metri quadrati, adibita a deposito di auto, alcune già demolite e altre ancora quasi del tutto integre. Nel corso dell’operazione, sono stati posti sotto sequestro 20 veicoli ed ingenti quantitativi di parti di veicoli, classificati come rifiuti speciali e pericolosi. È stata contestata una sanzione amministrativa di oltre cinquemila euro per l’attività abusiva e un cittadino tunisino, trovato all’interno del sito, è stato deferito all’Autorità giudiziaria.

Inoltre, gli agenti della polizia di Stato, che come riferito hanno partecipato all’operazione, hanno accertato che alcuni dei mezzi in deposito, erano di provenienza furtiva.

Per quanto riguarda questa ultima circostanza, sarà il vice questore Giovanni Arcidiacono, dirigente del locale commissariato, a denunciare il reato contestato alle autorità competenti.