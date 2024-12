Vittoria, situazione caotica in via Cavour. Un furto finito male?

Cronaca

Un uomo ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale

Situazione caotica in via Cavour dove stando alle prime frammentarie informazioni un’avventore, all’uscita di un negozio, avrebbe accusato un malore e sarebbe svenuto cadendo a terra. Subito soccorso è stato trasferito in ospedale al Guzzardi. Una volante è giù sul posto per accertare cosa sia effettivamente accaduto. Sembrerebbe che l’uomo sia stato aggredito da alcuni negozianti non meglio identificati che avrebbero ritenuto che l’uomo, a quanto pare un migrante tunisino, stesse effettuando un furto nel proprio esercizio. Le forze dell’ordine stanno appurando che cosa sia effettivamente accaduto (foto Franco Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA