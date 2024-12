Vittoria, sono tornati i furti con spaccata. Confcommercio non ci sta

Attualità

Lenzo: "Studiare sinergie per frenare il fenomeno". Manenti: "Forze dell'ordine fanno sforzi enormi. Trovare soluzioni"

La questione dei furti con spaccata rappresenta una ferita aperta per il tessuto economico locale, aggravata dal contesto di difficoltà economiche generalizzate. Città come Vittoria, Modica, Scicli, Comiso e altre realtà del territorio vivono una situazione che indebolisce profondamente il panorama imprenditoriale. Il costo diretto di questi atti ricade pesantemente sui commercianti che, oltre al danno subito, si trovano a dover affrontare la beffa delle spese per riparazioni, come la sostituzione delle vetrate, spesso a fronte di bottini irrisori.