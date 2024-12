Vittoria, studenti lasciati al freddo decidono di disertare le lezioni (video)

Attualità

Accade all'istituto Fermi. Il Libero consorzio comunale assicura un pronto intervento per risolvere il disagio

Ragazzi lasciati al freddo. Successo all’istituto Enrico Fermi di Vittoria dove, da un paio di giorni, circa 700 studenti hanno deciso di non frequentare le lezioni per via della mancanza di riscaldamento all’interno dell’edificio. Persisterebbero, a quanto pare, dei problemi con le caldaie in uno dei due plessi. Il Libero consorzio comunale, che si occupa della gestione degli edifici, ha già garantito l’invio dei tecnici per arrivare, il prima possibile, a una soluzione (foto e video Franco Assenza).

