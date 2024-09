Vittoria, tre ragazzi dispersi nella zona della Valle dell’Ippari

Cronaca

L'allerta è stata lanciata nel pomeriggio. Carabinieri e polizia sul posto

Allarme nella zona della Valle dell’Ippari, situata la sotto Fiera Emaia, più precisamente in contrada Colobria, dove tre ragazzi risultano attualmente dispersi. Sembra che i tre stessero facendo una escursione in bici. L’allerta è stata lanciata nel pomeriggio e sul posto si è immediatamente mobilitato un imponente dispiegamento di forze per avviare le operazioni di ricerca. Polizia e carabinieri attualmente in azione affiancati da unità della protezione civile, del corpo forestale, dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118. L’intervento per localizzare i tre ragazzi che al momento risultano irreperibili. Chi ha lanciato l’allarme è stato uno dei presunti ciclisti che è andato via. Le forze dell’ordine, infatti, stanno anche verificando, così è stato affermato, la veridicità della notizia.

