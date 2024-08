Vittoria, tunisino irregolare danneggia auto in prossimità dell’ospedale: preso

Cronaca

Considerato il suo status, sarà rimpatriato

Un tunisino non in regola con il permesso di soggiorno ha creato disordini di vario tipo, nel pomeriggio, a Comiso e a Vittoria. L’uomo, probabilmente su di giri perché ubriaco, è andato in escandescenze prendendo di mira delle auto parcheggiate nel piazzale dell’ipermercato Le Dune a Comiso. A Vittoria, poi, ha danneggiato altre due auto nei pressi dell’ospedale Guzzardi (nella foto). Quindi, è entrato in pronto soccorso. E’ stato bloccato dalle forze dell’ordine. Si procederà, viste le condizioni in cui si trova, con il rimpatrio che sarà effettuato, dopo l’avallo della Procura, dagli operatori della Questura.

