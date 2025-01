Vittoria, un giovane di 15 anni versa in gravi condizioni all’ospedale San Marco di Catania

Attualità

Dopo il grave incidente di ieri pomeriggio in via Alessandria

Si trova sempre ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Marco di Catania il giovane di 15 anni che ieri pomeriggio è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale che si è registrato tra le via Alessandria e Giacomo Leopardi. Il minorenne, nel tardo pomeriggio di ieri, alla luce delle sue gravi condizioni, è stato prima trasportato a Comiso, dove è presente una pista per atterraggio e decollo dell’eliambulanza, e poi trasferito a Catania in elicottero.