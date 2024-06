Vittoria, Zarba si dimette dall’associazione concessionari ortofrutticoli e lancia dure accuse all’indirizzo del primo cittadino

Attualità

Il presidente dell’Associazione concessionari ortofrutticoli di Vittoria, Giuseppe Zarba (nella foto), si è dimesso. In una lettera aperta indirizzata al consiglio direttivo, Zarba spiega le ragioni che lo hanno indotto a dimettersi. Zarba dice: “Le mie dimissioni sono un atto dovuto per dare un segnalealla città”. Le dimissioni saranno effettive a partire dal 21 giugno. La carica e le funzioni saranno assunte temporaneamente dal vicepresidente Giuseppe Nicosia.

Di seguito il testo integrale della lettera inviata da Zarba al Consiglio direttivo.“Gentile consiglio direttivo, con la presente comunico le mie dimissioni dalla carica di presidentedell’Associazione Concessionari del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, con decorrenza dal 21 giugno 2024. Le mie dimissioni non sono dovute a una mancanza di impegno, di entusiasmo o coraggio per il ruolo che mi pregio di aver rivestito, ma per altre ragioni che mi appresto a citare. Già da diverso tempo,in città si è creato un clima di tensione attorno alla mia persona e alla mia azienda, attraverso una serie di attacchi mirati. Il sindaco ha pubblicato numerosi post, il cui contenuto è sotto gli occhi di tutti. Ho già denunciato quanto accaduto alle competenti autorità e mi limito semplicemente a dire che le continue pressioni fatte affinché io mi dimettessi o, ancora, l’ispezione ad opera della polizia municipaleeseguita solo ed esclusivamente all’interno del mio box a seguito di un pensiero da me espresso liberamente sui social sono sicuramente sinonimo di un clima di oppressione e terrore che da oltre due anni e mezzo sono costretto a vivere. Sin dal giorno del mio incarico, mi sono posto come obiettivo quello di attuare una vera e propria trasformazione del mercato ortofrutticolo in una realtàmoderna e competitiva. E, in effetti, non abbiamo nulla da invidiare agli altri mercati nazionali edeuropei. Per tale ragione, ho creduto nei miei progetti finalizzati a contrastare le agromafie e le varie insolvenze e truffe che attanagliano l’intero settore, proponendo vari progetti che avrebbero risolto l’annoso problema dei pagamenti. Questi progetti, di cui parlerò più dettagliatamente nella mia relazione di fine mandato, non hanno mai trovato completa e piena concretizzazione, ma piuttosto sono stati ostacolati da questa amministrazione”.